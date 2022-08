Villagio Embu Resort & Convention, em Embu das Artes, inaugura nesta segunda (8)

Direto da redação

O Villagio Embu Resort & Convention, localizado na turística Embu das Artes, região Metropolitana de São Paulo, já está com reservas abertas e anuncia a sua inauguração oficial nesta segunda-feira 8 de agosto para clientes de eventos e 10 de setembro para o público em geral.

Distante 30 km da capital paulista e com fácil acesso pela Rodovia Régis Bittencourt, o resort, situado a 5 minutos da tradicional Feira de Arte e Artesanato que acontece no centro da cidade, conta com uma extensa área verde de 108 mil m². Programada para ser realizada em etapas, a primeira fase de operações disponibiliza apartamentos nas categorias single double e triple, com wi-fi, ar-condicionado, secador de cabelo, frigobar e amenities especiais.

A recreação é garantida durante todos os dias da semana, com o acompanhamento de monitores em muitas brincadeiras e atividades especiais para pequenos hóspedes a partir de 4 anos de idade. E a lista de atrativos não para por aí! Ela também inclui: caminhada pela trilha em meio à natureza, piscinas adulto e infantil ao ar livre e internas e aquecidas, campo de futebol, karaokê, pebolim, academia, boliche, sinuca, minigolfe, salão de jogos, Espaço Kids e muito mais!

“Estamos muito entusiasmados para abrir as portas e receber os nossos hóspedes. Cada detalhe do nosso hotel foi pensado cuidadosamente com o objetivo de proporcionar uma experiência completa de diversão para todas as idades; gastronômica, com cardápio variado para adultos e crianças; e ações corporativas, em ambientes com moderna infraestrutura, muito conforto, segurança e tranquilidade”, destaca David de Brito, sócio-administrador do Villagio Embu Resort & Convention.

Para mais informações e reservas, entre em contato pelo e-mail reservas@villagioembu.com.br ou pelo telefone (11) 4785-4500. Para dúvidas sobre grupos e eventos, entre em contato pelo e-mail vendas@villagioembu.com.br ou pelo telefone (11) 5542-7790, ou acesse o site www.villagioembu.com.br. Acompanhe também o perfil oficial do resort no Instagram: @villagioembu