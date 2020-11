Direto da redação

O candidato a prefeito Vitor Medeiros (PSL), sexto colocado na disputa eleitoral em Taboão da Serra, e o vereador Johnatan Noventa (PTB) declararam na noite desta terça-feira (18) apoio no 2º turno ao candidato Engenheiro Daniel (PSDB), líder do primeiro turno, na disputa com Aprígio (Pode).

Além deles, outros integrantes do Partido Liberal (PL), que estavam com Dr. Eduardo Nóbrega (MDB) no primeiro turno, aderiram ao projeto do tucano.