Volta às aulas na rede municipal de ensino de Taboão da Serra acontece nesta segunda-feira (5)

Direto da redação

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Educação (SEDUC), anuncia a volta às aulas nesta segunda-feira, 05/02, em todas as 71 escolas municipais. De acordo com o calendário escolar 2024, serão 200 dias letivos até o dia 17/12.

Ainda neste mês de fevereiro, conforme cronograma estabelecido pela unidade escolar, serão distribuídos para os 26.500 estudantes, o kit de uniforme escolar que neste ano é composto por três camisas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas, uma calça, uma jaqueta forrada, um par de tênis e três pares de meias.

De acordo com a secretária Dirce Takano (SEDUC), a novidade de 2024 é o programa Fila Zero. “Destacamos que Taboão da Serra alcançou a importante conquista de zerar a fila de espera para vagas de crianças a partir de três (03) anos e atender a 90% da demanda para crianças de dois (02) anos”, informou.

As vagas em espera, de acordo com a secretária, ocorre em grande parte, devido à preferência dos pais ou responsáveis por unidades escolares específicas que, por sua vez, não dispõem de vagas imediatas.

A Secretaria de Educação (Seduc) segue o critério de encaminhamento dos alunos para escolas localizadas em um perímetro de até 2km de suas residências, proporcionando maior acessibilidade e comodidade.

O prefeito Aprígio reitera o compromisso com a Reconstrução da Educação de Taboão da Serra. “Com o programa Fila Zero estamos otimizando o atendimento às demandas, visando garantir o acesso de todas as crianças à educação infantil de qualidade”.

Serviço:

Volta às aulas 2024

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Taboão da Serra

Segunda-feira: 05/02