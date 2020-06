Waldemar Lima assume Secretaria Estadual do PMN em São Paulo

Por Allan dos Reis, na redação

O advogado Waldemar Lima assumiu nesta semana o cargo de Secretário na Executiva Estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN) e ganhou força da sigla para disputa das eleições municipais deste ano. Ele é pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra.

“Fui convidado pelo presidente da Estadual do PMN no Estado de São Paulo a fazer parte da executiva, na qualidade de secretário. E o desafio é elegermos o maior número de vereadores e prefeitos no Estado de São Paulo nesta eleição. E a médio e longo prazo, em 2022, elegermos deputados estaduais, federais, senadores e também governador”, diz Lima.

Além de fortalecer o partido a nível estadual, Waldemar sonha em conquistar a Prefeitura de Taboão da Serra e conquistar uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal.