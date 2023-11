Zé Neto se emociona ao cantar sem Cristiano no encerramento da Festa do Peão de Taboão da Serra

Direto da Redação

A Festa do Peão de Taboão da Serra agitou a cidade durante três dias com grandes shows e terminou na voz de Zé Neto neste domingo (19). Cristiano, com quem faz dupla, não participou do show porque está com o filho internado. Coube então ao público fazer a segunda voz.

A abertura da festa aconteceu na sexta com Simone Mendes, que abriu cantando “Erro Gostoso”, música que conquistou duas estatuetas no Prêmio Multishow há poucos dias. Com a arena totalmente coberta, o público aprovou e se emocionou cantando.

Já no sábado (18), a organização manteve os shows mesmo com as ameaças de vendavais e – apesar da chuva que antecedeu – o público lotou a Festa do Peão para assistir e cantar com Henrique & Juliano.

PEÃO DE QUEBRADA

O Taboão em Foco acompanhou os três dias de festas com publicações em nosso Instagram. A nossa cobertura foi realizada pelo humorista Fábio Dió, com o personagem Peão de Quebrada. Entrevistamos dezenas de pessoas ao longo dos dias, que em breve será publicada na TV Taboão em Foco no Youtube.