01/fev/2022: confira alguns fatos que marcaram o dia

Confira abaixo os principais fatos que aconteceram nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, na região e em São Paulo.

Durante a forte chuva registrada em Taboão da Serra nesta terça-feira (1º), parte de um imóvel, localizado na Rua Santa Luzia, no Jardim Salete, caiu em cima de 4 carros que estavam estacionados na rua. Dentro do local, outros quatro veículos foram atingidos. Não houve feridos.

Um desmoronamento de terra nas obras da Linha Laranja do metrô em São Paulo fez a pista local da Marginal Tietê, sentido Guarulhos, ser bloqueada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas graves, mas dois trabalhadores foram socorridos porque tiveram contato com água contaminada.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (1º/2) a OPERAÇÃO TABOÃO, nos municípios de São Paulo/SP e Taboão da Serra/SP, com objetivo de combater irregularidades praticadas por servidor do INSS, que se valia do cargo público para obter vantagens indevidas.