Chuva derruba imóvel em Taboão da Serra e destrói 8 carros; vias ficam alagadas

Por Samara Matos, na redação

Durante a forte chuva registrada em Taboão da Serra nesta terça-feira (1º), parte de um imóvel, localizado na Rua Santa Luzia, no Jardim Salete, caiu em cima de 4 carros que estavam estacionados na rua. Dentro do local, outros quatro veículos foram atingidos. Não houve feridos.

De acordo com o coordenador da defesa civil, Carlos Hueb, o imóvel foi interditado pela Prefeitura no final de 2021 devido a problemas estruturais do local.

“Graças ao trabalho preventivo da Defesa Civil de Taboão da Serra, nós interditamos esse imóvel há meses já com a suspeita de que isso poderia acontecer. E hoje o imóvel está vazio e evitamos de ter uma catástrofe muito maior”, disse ao jornal SP Repórter. Em nota oficial, a Prefeitura confirma que o imóvel foi interditado, porém, há 10 meses.

Já na região central, a chuva causou alagamento na Praça Nicola Vivilechio. N o Jardim Helena, a Estrada São Francisco também teve pontos de alagamento, próximo a Câmara Municipal. A Rodovia Régis Bittencourt também teve pontos de alagamentos, em frente ao Assaí Atacadista.