2ª edição da Carreta do Museu Catavento chega a Taboão da Serra entre os dias 19 e 22 de julho

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra terão a oportunidade de conhecer experiências interativas de ciência, tecnologia e educação sem sair da cidade. Entre os dias 19 e 22 de julho, a Carreta do Museu Catavento ficará estacionada no Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão), com entrada gratuita.

A iniciativa faz parte do programa CultSP na Estrada – Museu Catavento: Ciência que vai até você, do Governo do Estado de São Paulo. Nesta segunda edição, o museu itinerante percorrerá 74 municípios paulistas até março de 2027, levando atividades educativas para diferentes regiões.

A carreta conta com uma estrutura de 60 metros quadrados de área expositiva e reúne nove atrações interativas nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaff, conhecido por arrepiar os cabelos com eletricidade estática, uma bicicleta que gera energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e experiências sobre o funcionamento do corpo humano e fenômenos da natureza.

Além da exposição, o público poderá participar de oficinas educativas gratuitas, realizadas na área externa da carreta. Cada visita dura cerca de 25 minutos e será acompanhada por educadores do Museu Catavento.

A expectativa é atender moradores da cidade, estudantes de escolas públicas e particulares, universidades e organizações sociais, ampliando o acesso ao conhecimento científico de forma lúdica e interativa.

Serviço

Carreta do Museu Catavento em Taboão da Serra

📍 Local: Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão) – Estrada Kizaemon Takeuti, 1.950, Jardim Roberto.

📅 Data: 19 a 22 de julho.

🕣 Visitação: das 8h30 às 17h30 (última entrada às 17h).

🧪 Oficinas educativas: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.