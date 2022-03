Adote Taboão realiza feira de adoção de pets e mega bazar no sábado (19)

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

A Ong Adote Taboão da Serra vai realizar no sábado (19), das 10h às 16h, mais uma feira de adoção de cães e gatos na Praça Nicola Vivilechio, no Centro. Os animais são castrados e vacinados, além de “lindos e carentes” em busca de novo lar. Atualmente eles estão no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura.

No mesmo dia, um “Mega Bazar” com peças seminovas de roupas, sapatos, livros, brinquedos, entre outros, cuja arrecadação será destinada para ajudar os animais. Os preços variam de 5 a 20 reais, apenas.

A vereadora Joice Silva destacou a dedicação dessas protetoras à causa animal. “Elas têm tanto empenho e dedicação, ajudando o CCZ e a causa animal de Taboão da Serra”, elogia. Ela preside a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais.

Apesar de simples, adotar um pet na feira de adoção requer alguns cuidados e algumas exigências por parte dos protetores.

“Faremos adoções apenas para casas sem acesso a rua, pois não queremos que o animal fuja ou de voltinhas, temos que pensar no bem estar do animal, pois com ele indo para a rua várias coisas ruins podem acontecer com ele, até morte, então queremos uma adoção responsável para o animal, onde ele fique bem e seguro”, diz a postagem do Adote nas redes sociais.

VEJA MAIS DETALHES DA FEIRA DE ADOÇÃO

O Que: Feira De Adoção De Cães E Gatos E Mega Bazar Beneficente

Quando: 19 de Março (Sábado)

Onde: Praça Nicola Vivilechio – Centro – Taboão da Serra

Horário: 10h às 16h

PARA ADOTAR UM ANIMAL:

Ser maior de 21 anos;

Levar RG;

Levar Comprovante de Endereço;

Passar por uma entrevista.

Gatos

– Levar caixa de transporte

* Para adotar um gatinho, o apto/residência deve ser telado, sem acesso a rua, não tendo como o gatinho fugir.

Cães

– Levar guia e coleira.

* Para adotar um cachorrinho o apto deve ser telado ou casa sem acesso a rua, não tendo como o cachorrinho fugir.

✔ Aceitamos doações de ração, vermífugo, petisco, sachês, antipulgas, cobertores e potes, etc.