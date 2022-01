Alunos e professores podem pedir Passe Livre Escolar e Meia Tarifa à EMTU a partir de 10 de janeiro

Por Samara Matos, na redação

A partir do dia 10 de janeiro, alunos e professores que utilizam os ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) poderão requisitar o Passe Livre Escolar ou o Meia Tarifa do transporte metropolitano.

O calendário já está disponível no portal da EMTU. Em suma, a partir desta segunda-feira (03), será liberado o banco de dados 2022 para as escolas atualizarem o cadastro de estudantes e professores no Portal Parceiros da EMTU.

A partir de 1º de feveriro, serão iniciadas as vendas dos créditos eletrônicos da cota Meia Tarifa e da utilização da cota do Passe Livre Escolar para quem já teve sua solicitação aprovada pelo site.

Portanto, segundo a EMTU, durante o mês de janeiro de 2022 não haverá cota para compra de créditos para o Meia Tarifa e nem utilização do Passe Livre. No Meia Tarifa, pode haver utilização do cartão se houver saldo de créditos.

PEDIDO POR APLICATIVO

A partir de 2022, a EMTU não enviará os cartões para a instituição de ensino. Após o aviso de liberação do benefício no site da EMTU, o titular deverá solicitar o cartão TOP pelo aplicativo TOP, disponível para Android e iOS, ou em um dos mais de 80 pontos físicos disponibilizados para emissão do cartão que podem ser conferidos no site Bora de Top.

Esse mesmo processo de solicitação de benefício é válido para quem já tinha o cartão BOM Escolar em 2021 e que passará a usar o TOP Escolar.

Já no caso do Meia Tarifa, após o aviso de liberação do benefício no site da EMTU e de posse do seu cartão TOP, o beneficiário já poderá recarregar seus créditos (início da cota: 01/02/2022).

Segundo a EMTU, os beneficiários do Passe Livre deverão seguir o seguinte procedimento: após o aviso de liberação do benefício no site e de posse do cartão TOP, devem atualizar em um dos validadores on-line do TOP presentes nos terminais para usufruir do benefício.

Nas outras regiões metropolitanas o procedimento permanece como nos anos anteriores. O passageiro deverá acessar a opção Passe Escolar no site da EMTU e clicar na região metropolitana onde a escola está situada.

Quem tem direito

Em nota, a EMTU divulgou as regras sobre quem tem direito aos benefícios. Confira:

O Passe Livre Escolar isenta alunos do ensino regular, técnico ou superior do pagamento da tarifa para o deslocamento intermunicipal entre a residência e a escola. Conforme prevê a legislação em vigor, o solicitante deve ter renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional, ou integrante de bolsas como FIES, PROUNI, cotas socias. O estudante que não tiver direito à gratuidade total pode solicitar a Meia Tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. Já o professor pode requisitar a Meia Tarifa se residir em um município e lecionar em outro na região metropolitana.

Sobre o TOP

O cartão TOP vai substituir o cartão BOM gradativamente.

Assim como o BOM, o Cartão TOP pode ser usado para embarque nas linhas da EMTU operadas na Região Metropolitana de São Paulo, além da CPTM e Metrô.