Após reuniões, Prefeitura de Taboão da Serra afirma que trabalho de voluntários no CCZ será mantido

Por Samara Matos, na redação

Após a repercussão da denúncia feita por membros do Projeto Adote, de que a Prefeitura de Taboão da Serra limitaria o trabalho voluntário no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o secretário de saúde Alberto Tarifa se reuniu nesta quarta-feira (13) com voluntários e garantiu que o trabalho vai ser mantido.

A confusão começou após a nova diretora do CCZ, ligar a uma das voluntárias do Adote e dizer que todas as atividades seriam feitas pelo poder público.

Em nota oficial, a Prefeitura informa que “o trabalho voluntário no CCZ será mantido e o objetivo da nova administração, conforme plano de governo, é ampliar a participação dos protetores no município”.

Em novo vídeo, as voluntárias do Adote comentaram sobre outra reunião no fim da tarde com alguns vereadores e o secretário de governo Mário de Freitas. “O nosso trabalho voluntariado de ajuda aos animais continua no CCZ”, resumem.

Confira a nota oficial da Prefeitura de Taboão da Serra:

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que é falsa a informação que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) irá proibir o trabalho voluntário no local. O secretário de saúde, Dr. José Alberto Tarifa, esteve na manhã desta quarta-feira, 13/01, em reunião com representantes da causa animal. O trabalho voluntário no CCZ será mantido e o objetivo da nova administração, conforme plano de governo, é ampliar a participação dos protetores no município.