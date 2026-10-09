Pais fazem abaixo-assinado contra transferência de crianças da PAC Santa Terezinha para a EMEB Asas Brancas; Secretaria de Educação explica mudança

Por Samara Matos, na redação

Pais de alunos da PAC Santa Terezinha, em Taboão da Serra, estão organizando um abaixo-assinado contra a transferência de duas turmas do Maternal para a EMEB Asas Brancas. A mudança envolve 60 crianças e tem gerado insatisfação entre os responsáveis, que alegam falta de diálogo por parte da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo os pais, a decisão foi comunicada sem consulta prévia às famílias, que estão preocupadas com a adaptação das crianças e os impactos na rotina escolar. Os responsáveis defendem que os alunos permaneçam na unidade, onde já possuem vínculos com professores, colegas e funcionários.

“São crianças pequenas, já adaptadas, com vínculos afetivos e uma rotina estabelecida. Essa mudança impacta diretamente as crianças e também toda a organização das famílias”, afirmam os responsáveis no abaixo-assinado.

Procurado pelo Taboão em Foco, o secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, explicou que a transferência faz parte de uma reorganização da rede para ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil. Segundo a Secretaria, a EMEB Asas Brancas passou por obras de ampliação e reforma e poderá receber as duas turmas, enquanto a PAC Santa Terezinha terá espaço para abrir novas salas de Berçário.

A pasta informou ainda que a transferência dessas crianças já estava prevista para o final de 2027 e que a proposta é antecipar a mudança em um ano. Para discutir a situação, uma reunião com os pais foi marcada para a próxima sexta-feira, dia 16 de outubro.

Confira a nota da Secretaria Municipal de Educação na íntegra:

A transferência das duas turmas de Maternal da PAC Santa Terezinha, que atendem 60 crianças, para a EMEB Asas Brancas foi proposta pela Secretaria Municipal de Educação como parte de um planejamento para ampliar o atendimento à Educação Infantil em nosso município.

A EMEB Asas Brancas passou por obras de ampliação e reforma e receberá essas turmas em sua estrutura renovada. Com essa reorganização, será possível abrir novas salas de Berçário na PAC Santa Terezinha, ampliando a oferta de vagas para as crianças menores e atendendo a uma importante demanda das famílias.

É importante esclarecer que essas crianças já seriam transferidas para a EMEB Asas Brancas ao final de 2027, conforme o percurso escolar previsto. A proposta, portanto, é antecipar essa mudança em um ano, possibilitando a ampliação do atendimento no Berçário.

Compreendemos que mudanças na rotina escolar podem gerar preocupações para os pais e responsáveis. Por isso, já agendamos uma reunião com as famílias para a próxima sexta-feira, dia 16, com o objetivo de apresentar a proposta, esclarecer dúvidas e ouvir suas considerações.

A intenção da Secretaria Municipal de Educação é atender nossos alunos da melhor maneira possível, sempre com responsabilidade e colocando em primeiro lugar o bem-estar das crianças e a qualidade da educação oferecida às famílias de Taboão da Serra.