Prefeitura de Taboão da Serra inicia entrega de cestas básicas para servidores nesta quinta-feira (15)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta quinta-feira, 15 de outubro, a entrega de cestas básicas para servidores municipais e estagiários. A distribuição será realizada em três pontos da cidade, entre os dias 15 e 25 de cada mês, mediante apresentação de documento oficial com foto.

A nova modalidade do benefício foi estabelecida pela Lei Municipal nº 2.645/2026 e pelo Decreto Municipal nº 209/2026. Segundo a administração municipal, não haverá desconto na folha de pagamento dos beneficiários.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, os servidores e estagiários poderão retirar as cestas no Paço Municipal, localizado na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção; no posto próximo à Usina, na Rua Áurea Tavares, 210, no Parque Industrial das Oliveiras; ou no ponto próximo à Subprefeitura, na Avenida Ibirama, 364, no Parque Industrial Daci.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto em feriados e pontos facultativos.

A partir de janeiro de 2027, a Prefeitura passará a entregar as cestas básicas diretamente na residência cadastrada pelos servidores. A medida, no entanto, será válida apenas para endereços localizados em um raio de até sete quilômetros do Paço Municipal. Quem morar fora desse limite deverá continuar retirando o benefício em um dos pontos fixos de distribuição.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas pelo telefone (11) 4786-2613 ou pelo WhatsApp (11) 4788-5606.