Direto da redação

As famílias de estudantes da rede estadual de ensino de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra já podem solicitar o fornecimento de almoço durante as férias escolares de janeiro de 2027. O cadastro começou nesta segunda-feira (23) e segue até 11 de dezembro, pela Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na escola em que o aluno está matriculado.

A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) tem como objetivo garantir a continuidade da alimentação escolar para estudantes que precisam das refeições mesmo durante o recesso das aulas.

O almoço será oferecido entre os dias 4 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas escolas estaduais que possuem sistema de alimentação centralizada, com preparo das refeições na própria unidade.

Os cardápios serão elaborados por nutricionistas da Secretaria da Educação, seguindo as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para garantir refeições equilibradas e adequadas às necessidades dos estudantes.

Para participar, os pais ou responsáveis devem informar antecipadamente o interesse no almoço. O cadastro permite que as escolas organizem a quantidade de refeições conforme o número de alunos atendidos, evitando desperdícios.

Como fazer o cadastro

A solicitação pode ser realizada pela Secretaria Escolar Digital (SED). Após acessar a plataforma, o responsável deve seguir estas etapas:

Entrar no menu “Questionários”; Selecionar “Questionário Dinâmico”; Acessar “Meus Questionários”; Localizar a opção “Alimentação nas Férias – Janeiro/2027”, com status ativo; Preencher o formulário para registrar o interesse.

As famílias que não conseguirem realizar o procedimento pela internet também poderão solicitar o almoço diretamente na secretaria da escola em que o estudante está matriculado.

O prazo termina em 11 de dezembro. Como o atendimento será oferecido nas unidades com alimentação centralizada, os responsáveis devem consultar a escola para confirmar a disponibilidade das refeições durante as férias.