Direto da redação

A Polícia Civil pediu nesta segunda-feira (23) a prisão temporária de um professor da rede municipal de ensino. Ele não foi encontrado. O homem investigado é acusado de cometer abuso sexual contra crianças. Pelo menos 18 boletins de ocorrência já foram registrados nos 1º e 2º Distrito Policial e na Delegacia da Mulher.

As denúncias envolvem principalmente alunos da EMEB Vinícius de Moraes, no Jardim São Judas. Entre os dias 19 e 21 de novembro, famílias procuraram a Polícia Civil para relatar situações de contato físico inadequado, que teriam ocorrido durante as aulas de inglês.

Um dos casos relatados à polícia teria ocorrido em 17 de novembro, quando uma criança procurou o professor para esclarecer uma dúvida sobre uma atividade escolar e afirmou ter sido tocada de maneira inadequada. Outras famílias apresentaram denúncias semelhantes nos dias seguintes.

REPERCUSSÃO

Os relatos ganharam repercussão nas redes sociais, onde mães compartilharam suspeitas envolvendo o professor. Após as publicações, outros responsáveis procuraram as autoridades para registrar ocorrências. No sábado (21), três mães compareceram juntas ao 1º Distrito Policial para formalizar novas denúncias.

A Polícia Civil investiga os relatos, realizou diligências de busca e apreensão e requisitou exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso também é acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taboão da Serra.

VERSÃO DO PROFESSOR

O professor nega as acusações. No dia 20 de novembro, ele procurou o 1º Distrito Policial e registrou boletim de ocorrência por calúnia. Na ocasião, ele afirmou que as denúncias são falsas e alegou que uma das acusações poderia ter sido motivada por um desentendimento com um aluno que havia advertido durante uma aula.

PREFEITURA

A Prefeitura de Taboão da Serra informou que tomou conhecimento dos relatos apresentados por famílias e estudantes à direção da EMEB Vinícius de Moraes e determinou o afastamento preventivo do professor.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que está adotando as providências necessárias junto aos órgãos de investigação e de proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Diante da situação, pais e mães criaram grupos para trocar informações, buscar apoio e organizar manifestações.