Direto da redação

O Colégio LogosSchool realiza uma ação especial de Natal no Shopping Taboão, onde as crianças podem escrever cartinhas para o Papai Noel. A iniciativa também oferece às famílias a oportunidade de conhecer a proposta de ensino da instituição, além de descontos e condições exclusivas para matrículas de 2027.

Durante a ação, os pequenos participam da atividade natalina enquanto os pais e responsáveis recebem informações sobre o colégio, que desenvolve seu trabalho educacional com base em princípios e valores cristãos.

A programação busca proporcionar um momento de alegria às crianças e aproximar a instituição das famílias que procuram uma escola para o próximo ano letivo.

Os interessados também poderão conhecer as condições especiais de matrícula para 2027, incluindo descontos oferecidos durante a ação no Shopping Taboão.