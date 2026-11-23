Da assessoria de imprensa

O prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, entregou completamente reformada a Escola Municipal Vereador Mikio Umeda, localizada no bairro Itatuba. A unidade também se prepara para uma nova etapa: a partir de 2027, passará a oferecer ensino em período integral, com mil vagas, ampliando as oportunidades educacionais para crianças e famílias da região.

A entrega representa um avanço na infraestrutura da rede municipal de ensino. Com a implantação da jornada integral, os estudantes terão mais tempo de permanência no ambiente escolar, com oportunidades ampliadas de aprendizagem, convivência e desenvolvimento.

A reforma devolve à comunidade escolar uma unidade revitalizada, com espaços renovados para receber alunos, professores e funcionários. A melhoria dos ambientes escolares é um aspecto importante para garantir condições adequadas ao trabalho pedagógico e ao desenvolvimento das atividades educacionais.

A oferta de mil vagas em período integral coloca a unidade em posição de destaque na ampliação do atendimento educacional do município. A mudança, prevista para o próximo ano letivo, representa uma nova etapa para a comunidade do Itatuba e bairros do entorno.

Com a entrega da escola reformada e a previsão de funcionamento em tempo integral, a administração de Hugo Prado reúne duas importantes frentes de atuação na educação: melhoria da infraestrutura escolar e ampliação da oferta de vagas, fortalecendo o atendimento às famílias de Embu das Artes.