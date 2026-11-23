Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta quarta-feira, dia 25, a partir das 18h30, sessão solene para entrega da Medalha Zumbi dos Palmares a 26 personalidades em reconhecimento à importância da valorização da cultura afrobrasileira, da igualdade racial e do combate a discriminação. A aprovação dos nomes aconteceu de forma unânime na sessão do dia 11.

A homenagem faz referência a Zumbi dos Palmares, uma das principais figuras históricas da resistência negra à escravidão no Brasil. A solenidade integra as atividades relacionadas ao Mês da Consciência Negra, período dedicado à reflexão sobre a história, a cultura e a contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira.

“A Medalha Zumbi dos Palmares é muito mais do que uma homenagem. É um reconhecimento à história, à luta e à contribuição da população negra para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Temos a responsabilidade de manter viva essa história e reforçar, todos os dias, o compromisso com o respeito, a igualdade e o combate ao racismo. Cada um dos 26 homenageados representa essa trajetória de dedicação, resistência e transformação da sociedade”, destacou o presidente Carlinhos do Leme.

Entre os homenageados estão representantes de diferentes segmentos da sociedade, além de personalidades ligadas à educação, à cultura e à comunidade.

A cerimônia de entrega da Medalha Zumbi dos Palmares é aberta ao público. Os moradores de Taboão da Serra poderão acompanhar presencialmente a homenagem aos 26 escolhidos, no plenário da Câmara Municipal. A solenidade também tem transmissão pelo canal da Câmara Municipal no Youtube.

Confira a lista completa dos homenageados

Anderson Nóbrega – Moises Márcio de Oliveira Silva (Dom Márcio) e Antonio Rutênio Estrela da Silva

Carlinhos do Leme – Raimunda de Jesus Pinheiro e Silvio Ferreira Fonseca

Celso Gallo – Valmir Jorge Pereira e Danilo Aparecido dos Santos

Donizete – João Batista Assis Vieira e Márcio Rogério Santos (Kimba)

Didio Conceição – Osvaldo Luís de Freitas e Professor Valcir Augusto Pereira

Joice Silva – Márcia Dácio e Janete Alves Gomes

Marcos Paulo – Paulinho – Gerson Fernandes e Gilmar Mariano da Silva

Nezito – Vanessa de Siqueira Meireles e Neuri Bomfim Dantas

Professora Najara Costa – Professora Ana Aparecida Luciano de Oliveira e Rachel Cristina Luciano (Iyálorisá Rachel de Oya)

Enfermeiro Rodney – Antonio Ribeiro (in memoriam) e Luiz Nonato de Santana

Dr. Ronaldo Onishi – Fabiana Aparecida Jesus de Sousa e Professora Fabiana Dias Rosa

Sandro Ayres – Andrea Mendes Cabral e Maria Beatriz dos Santos

Wanderley Bressan – Roberto Lopes da Silva e Renan Mathias Polinario

SERVIÇO:

Evento: Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares 2026

Data: Quarta-feira, dia 25 de novembro

Horário: 18h30

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jardim Helena

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Transmissão ao vivo: Canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no YouTube: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373