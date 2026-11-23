Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para um novo concurso público destinado ao cargo de pedreiro. A seleção oferece uma vaga imediata, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 2.250,49. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de dezembro, pela internet.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Além do salário, o cargo oferece vale-alimentação de R$ 264, vale-transporte e assistência médica e odontológica.

As inscrições começaram no dia 19 de novembro e devem ser realizadas pelo site do Instituto Avança SP, responsável pela organização do concurso. A taxa de participação é de R$ 58.

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prevista para o dia 14 de fevereiro de 2027, às 9h, em Itapecerica da Serra. Os locais de aplicação serão divulgados posteriormente pela organizadora.

O processo seletivo também contará com prova prática, destinada a avaliar as habilidades necessárias para o exercício da função de pedreiro.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

O edital completo, os requisitos para participação e o cronograma estão disponíveis no site da banca organizadora, em www.avancasp.org.br.