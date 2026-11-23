Direto da redação

A semana será marcada por calor, pancadas de chuva e queda nas temperaturas em Taboão da Serra. Segundo a Climatempo, os termômetros poderão chegar aos 31°C nesta terça-feira (24), mas a previsão indica temporais na quarta-feira (25) e uma mudança no tempo a partir de quinta-feira (26), quando a máxima não deverá passar dos 21°C.

Nesta segunda-feira (23), a cidade terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre 21°C e 28°C, com 98% de chance de chuva e volume estimado de 13,8 milímetros.

Na terça-feira (24), o calor aumenta e os termômetros poderão alcançar os 31°C, com mínima de 21°C. A sensação térmica poderá chegar aos 35°C. Apesar do calor, há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com 91% de probabilidade e rajadas de vento de até 40 km/h.

A quarta-feira (25) deverá ser o dia mais chuvoso da semana. A previsão aponta 100% de chance de chuva, com volume estimado de 30,5 milímetros. O dia começa com muitas nuvens e chuva pela manhã, enquanto a tarde e a noite poderão registrar temporais acompanhados de trovoadas. As temperaturas ficarão entre 21°C e 29°C.

Na quinta-feira (26), a previsão indica chuva durante todo o dia e queda acentuada nas temperaturas. A mínima será de 16°C e a máxima de 21°C, uma redução de 8°C em relação à máxima prevista para quarta-feira. As rajadas de vento poderão alcançar 44 km/h.

Já na sexta-feira (27), o tempo continuará instável, com temperaturas entre 16°C e 20°C. A previsão indica sol entre nuvens pela manhã, chuva à tarde e possibilidade de trovoadas durante a noite.

Com a previsão de chuva intensa, principalmente na quarta-feira, os moradores devem ficar atentos às condições do tempo e evitar áreas sujeitas a alagamentos. Durante temporais, a orientação é não atravessar ruas inundadas ou enxurradas e procurar abrigo em locais seguros.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.