Direto da redação

Embu das Artes recebe no sábado (28 de novembro), às 10h, mais uma edição do projeto Cine Inclusão, voltado às pessoas com deficiência e seus familiares. A sessão será realizada no Shopping Cidade das Artes, no bairro Chácaras São Marcos, com recursos de acessibilidade para proporcionar uma experiência confortável e acolhedora aos participantes.

A iniciativa é promovida pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu das Artes e busca ampliar o acesso ao cinema e incentivar a participação de pessoas com deficiência em atividades culturais.

Durante a exibição, serão disponibilizados recursos de audiodescrição e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de cuidados para tornar o ambiente mais acessível e adequado às necessidades do público.

O filme que será exibido ainda não foi anunciado pela Prefeitura. A programação será divulgada na semana do evento.

As famílias interessadas em participar devem realizar a inscrição antecipadamente pela plataforma Sympla, no endereço https://www.sympla.com.br/evento/cine-inclusao/3626806. As vagas são limitadas e a reserva dos ingressos está sujeita à disponibilidade.

A atividade acontecerá no Shopping Cidade das Artes, localizado na Rua Augusto de Almeida Batista, 204, no bairro Chácaras São Marcos, em Embu das Artes.

Serviço – Cine Inclusão em Embu das Artes

Data: sábado, 28 de novembro de 2026

Horário: 10h

Local: Shopping Cidade das Artes

Endereço: Rua Augusto de Almeida Batista, 204 – Chácaras São Marcos, Embu das Artes

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/cine-inclusao/3626806

Vagas: limitadas, mediante inscrição antecipada