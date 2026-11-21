Direto da redação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Taboão da Serra está com inscrições abertas até o dia 25 de novembro para a eleição de representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O processo escolherá cinco representantes titulares e seus respectivos suplentes para o biênio 2026-2028.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Ananias Carmerindo Pires, nº 40/60, no Jardim Panorama. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados e pontos facultativos.

A eleição será realizada no dia 3 de dezembro, das 9h às 11h, no mesmo endereço. A votação ocorrerá por meio de cédulas depositadas em urnas, conforme as regras estabelecidas pelo conselho.

O CMDCA é responsável por acompanhar, propor e deliberar sobre políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município. A participação das organizações da sociedade civil permite que entidades que atuam nessa área contribuam diretamente com as decisões do conselho.

O secretário municipal de Assistência Social, Jefferson Alves da Silva, destacou a importância da participação das entidades no processo eleitoral.

“A presença das entidades no CMDCA é fundamental para fortalecer o Conselho, ampliar a participação da sociedade e contribuir para a construção de políticas públicas que atendam às necessidades das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A presidente do CMDCA, Luciane Ferreira, também ressaltou a necessidade de participação conjunta entre a sociedade civil e o poder público para fortalecer as ações voltadas à infância e à adolescência.

As regras para inscrição, os critérios de participação e os formulários estão disponíveis na Resolução nº 9/2026 do CMDCA, publicada na edição 1.393 da Imprensa Oficial de Taboão da Serra. O documento pode ser consultado no site da Prefeitura, em www.ts.sp.gov.br.

Serviço – Eleição do CMDCA de Taboão da Serra

Inscrições: até 25 de novembro de 2026

Eleição: 3 de dezembro, das 9h às 11h

Local: Secretaria de Assistência Social

Endereço: Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60 – Jardim Panorama, Taboão da Serra

Atendimento para inscrições: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Informações: (11) 4138-8040 – Secretaria Executiva dos Conselhos

Edital e formulários: www.ts.sp.gov.br – Imprensa Oficial, edição 1.393, Resolução nº 9/2026.