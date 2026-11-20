Direto da redação

O Bom Prato e o Poupatempo de Taboão da Serra estarão fechados nesta sexta-feira (20), feriado nacional da Consciência Negra. O atendimento presencial do Detran-SP também será suspenso, enquanto os ônibus intermunicipais, a CPTM e o Metrô terão horários especiais de funcionamento.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, o Poupatempo não terá atendimento presencial em nenhuma unidade durante o feriado. Em Taboão da Serra, o serviço será retomado no sábado (21), mediante agendamento prévio e gratuito. Os moradores também poderão utilizar os serviços digitais disponíveis pelo site e aplicativo do programa.

O Detran-SP suspenderá os atendimentos presenciais nas unidades instaladas nos postos do Poupatempo e nas prefeituras. Nesse caso, o expediente será retomado na segunda-feira (23), também mediante agendamento.

O Bom Prato de Taboão da Serra não abrirá na sexta-feira (20). Durante o feriado, apenas as unidades da 25 de Março e do Brás, na capital, e Santos I, no litoral, estarão abertas. O atendimento regular será retomado na segunda-feira (23).

No transporte público, os ônibus intermunicipais e metropolitanos que atendem Taboão da Serra circularão na sexta-feira seguindo a programação de domingo. No sábado (21) e domingo (22), a operação ocorrerá normalmente, conforme os horários previstos para cada dia.

A CPTM e o Metrô também terão operação especial durante o feriado. Na sexta-feira, as linhas operadas pelas duas empresas terão intervalos praticados aos domingos. Já a Linha 4-Amarela, que atende a Estação Vila Sônia, terá intervalos previstos de aproximadamente cinco minutos entre os trens.

Durante a madrugada de sábado (21) para domingo (22), as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô funcionarão ininterruptamente para embarque e desembarque, como parte da operação experimental de 24 horas.

Na capital paulista, o rodízio municipal de veículos ficará suspenso na sexta-feira (20). Com isso, os motoristas poderão circular nas vias abrangidas pela restrição, independentemente do número final da placa.