Direto da redação

O fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra será de calor e pancadas de chuva em Taboão da Serra. Segundo a Climatempo, as temperaturas poderão chegar aos 30°C entre sexta-feira (20) e domingo (22), com previsão de chuva nos três dias, principalmente durante a tarde e à noite.

Na sexta-feira (20), feriado nacional da Consciência Negra, a previsão indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C, com 94% de chance de chuva e volume estimado de 5,4 milímetros.

No sábado (21), o calor continua, com temperaturas entre 20°C e 30°C. O dia terá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de 87%, com volume previsto de 2,2 milímetros. As rajadas de vento poderão alcançar 45 km/h.

Já no domingo (22), a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 29°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva durante a tarde e a noite e volume estimado de 7 milímetros.

Com a possibilidade de chuva durante o feriado prolongado, os moradores devem ficar atentos às mudanças no tempo, principalmente ao planejar atividades ao ar livre.

Em caso de chuva forte, a orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e procurar abrigo seguro durante trovoadas.