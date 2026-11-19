Direto da redação

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de Taboão da Serra e Cotia nesta terça-feira (17), durante a Operação Criptoassalto. A ação investiga um roubo cometido contra duas mulheres estrangeiras no centro de São Paulo, seguido de movimentações financeiras ilegais que somaram R$ 61 mil.

Ao todo, foram executados sete mandados de busca e apreensão divididos entre Taboão da Serra, Cotia e a capital paulista. Além das diligências na Grande São Paulo, os agentes prenderam um homem de 42 anos em uma residência no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, por meio de um mandado de prisão temporária.

De acordo com a Polícia Civil, o roubo aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, na região da Rua Bela Cintra. O homem detido nesta terça-feira é apontado como o condutor da motocicleta utilizada na abordagem. O segundo suspeito, que estava na garupa, já havia sido preso anteriormente pelo envolvimento em outro crime de roubo.

A operação foi coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), unidade especializada no combate à lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos. Segundo a investigação, logo após o assalto, os criminosos realizaram saques e transações com criptoativos que totalizaram R$ 61 mil.

Outros dois suspeitos seguem sob investigação por possível participação no recebimento das transferências bancárias originadas do crime.

A Polícia Civil informou que os trabalhos continuam para identificar e localizar os demais integrantes do grupo, rastrear o destino final dos criptoativos e apurar outras tentativas de ocultação dos valores roubados.

Com informações da Agência SP