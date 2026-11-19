Direto da redação

A tatuadora Bianca Carolyne Garbo, de 25 anos, é velada nesta quinta-feira (19), das 9h às 11h, no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra. O namorado dela, de 51 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de feminicídio. Ele foi candidato a vereador pelo PSOL em Taboão da Serra em 2024.

Bianca foi encontrada morta com sinais de violência na manhã de quarta-feira (18), em uma área de mata no Jardim Celeste, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o carro do investigado entrando no local horas antes de a polícia encontrar o corpo. Segundo o Metrópoles, ele negou envolvimento na morte.

A Polícia Civil apreendeu o veículo e pediu a prisão preventiva do investigado. O PSOL de Taboão da Serra suspendeu a filiação dele e encaminhou o caso à Comissão de Ética do partido.