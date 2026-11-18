Da CMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra apresentou, na terça-feira, dia 17, durante audiência pública na Câmara Municipal, a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027, com previsão de receitas e despesas de R$ 1,83 bilhão. Educação e Saúde terão as maiores dotações, com R$ 434,7 milhões e R$ 423,3 milhões, respectivamente, totalizando aproximadamente R$ 858 milhões.

Desse total, R$ 1,522 bilhão corresponde às receitas estimadas da administração direta e R$ 314,5 milhões às da administração indireta. É importante destacar que esses valores representam uma projeção de quanto o município espera arrecadar ao longo do próximo ano, e não uma receita garantida. A arrecadação efetiva poderá ser maior ou menor, dependendo do desempenho da economia, do pagamento de impostos e dos repasses dos governos estadual e federal.

A audiência foi conduzida pelo vereador Celso Gallo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, com a participação de Wanderley Bressan. O vereador Didio Conceição, também integrante da comissão, não compareceu por motivos de saúde.

“Essa audiência pública foi muito importante para que os vereadores e os moradores presentes pudessem conhecer melhor a previsão orçamentária de Taboão da Serra para 2027. Tivemos a oportunidade de esclarecer dúvidas, entender as prioridades da administração municipal e discutir os desafios financeiros que a cidade deverá enfrentar”, afirmou Celso Gallo, presidente da comissão.

Maiores Dotações

A Secretaria de Educação terá a maior dotação orçamentária, com R$ 434,7 milhões, seguida pela Secretaria de Saúde, com R$ 423,3 milhões. Os valores representam, juntos, cerca de 46,7% de toda a previsão orçamentária do município.