Direto da redação

A produção artística de Embu das Artes ganhou espaço na capital paulista com a exposição “Conexão Embu das Artes/SP”, aberta ao público desde terça-feira (17), no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. A mostra reúne obras de sete artistas, com entrada gratuita e visitação prevista até janeiro de 2027.

Os trabalhos estão expostos no primeiro piso do shopping e apresentam diferentes estilos e técnicas, entre eles expressionismo, arte abstrata, contemporânea, arte naïf, escultura e charge. A iniciativa oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer diferentes formas de expressão artística em um espaço de grande circulação de pessoas.

Participam da exposição Meire Lopes, Zé Figueiredo, Ever San Laurenzo, Cláudia Águila, Sandra Horta, Tom Cotrim e Vitória Águila. A seleção reúne artistas de Embu das Artes e da capital paulista, estabelecendo uma conexão entre a produção cultural dos dois municípios.

A exposição tem curadoria de Maurício Coutinho e produção de Mara Porto. O projeto busca dar visibilidade aos trabalhos dos artistas e levar as artes plásticas a um público que também frequenta o shopping para compras e lazer.

Conhecida por sua tradição nas artes e no artesanato, Embu das Artes amplia sua presença no cenário cultural paulista com a participação na mostra. A exposição também permite que os artistas apresentem suas produções fora dos espaços tradicionais de exibição da cidade.

A realização é da Coutinho Eventos, em parceria com o Shopping Frei Caneca, com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Embu das Artes (Acise), do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Embu das Artes (CMEC), da Casa Castro e do Frei Caneca Hall Produções.

A visitação é gratuita e seguirá até janeiro de 2027. A data exata de encerramento ainda não foi informada pelos organizadores.

Serviço

Exposição: Conexão Embu das Artes/SP

Local: Shopping Frei Caneca, primeiro piso, próximo às lojas Americanas e Bauducco

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, São Paulo

Período: de 17 de novembro de 2026 a janeiro de 2027

Entrada: gratuita