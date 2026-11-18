Direto da redação

O município de Embu das Artes realiza nesta quarta-feira (18) um Feirão do Emprego com 1.000 vagas de trabalho e salários que podem chegar a R$ 5 mil, além de benefícios. O processo seletivo acontece a partir das 10h, na Subprefeitura, localizada na Avenida Rotary, 3483, no Parque Industrial.

As oportunidades são para diferentes áreas de atuação, incluindo construção civil, indústria, logística e serviços. Entre os cargos disponíveis estão ajudante de obras, pedreiro, eletricista, encanador, auxiliar de produção, porteiro, operador de telemarketing e auxiliar de logística de produção.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Embu das Artes e tem como objetivo ampliar as oportunidades de contratação e facilitar o acesso dos trabalhadores ao mercado de trabalho.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, certificado de reservista, currículo atualizado e comprovante de endereço.

Os salários variam conforme a função, podendo chegar a R$ 5 mil, além dos benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

Serviço

Feirão do Emprego de Embu das Artes