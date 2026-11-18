Direto da redação

O feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), terá a Prefeitura, as repartições públicas municipais e as agências bancárias fechadas em Taboão da Serra. Os atendimentos administrativos serão suspensos, com retomada prevista para segunda-feira (23).

A suspensão do expediente nas repartições municipais está prevista no calendário oficial de 2026 da Prefeitura de Taboão da Serra. A medida não se aplica aos serviços essenciais, como os atendimentos de urgência e emergência na saúde, que continuarão funcionando em regime de plantão.

As agências bancárias também não terão atendimento presencial na sexta-feira (20), conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os clientes poderão utilizar aplicativos e internet banking para consultas, pagamentos e transferências. O Pix funcionará normalmente durante o feriado.

Já as transferências por TED e a compensação de cheques não serão processadas. Contas de água, energia, telefone e boletos bancários com vencimento no dia 20 poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem acréscimos decorrentes do feriado. Para impostos e tributos, a orientação é verificar a necessidade de antecipar o pagamento.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado nacional desde 2024 e marca a valorização da história e da cultura afro-brasileira, além da reflexão sobre o combate ao racismo.