Direto da redação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após invadir uma joalheria pelo teto do Shopping Taboão, em Taboão da Serra, na madrugada de sábado (14). O jovem foi encontrado pela equipe de segurança dentro da loja, antes de conseguir concluir o furto. Outros dois suspeitos foram presos após uma investigação da Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o adolescente ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Com ele, foram apreendidos ferramentas, um celular e R$ 200.

Durante a investigação, os policiais analisaram imagens das câmeras de segurança e mensagens de WhatsApp que apontaram a participação de outras duas pessoas no planejamento do crime. Um homem de 45 anos e uma mulher de 22 anos foram identificados e presos no bairro do Brás, na capital paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), os três envolvidos vieram do Distrito Federal e teriam viajado para São Paulo com o objetivo de praticar furtos em joalherias.

Na delegacia, o homem tentou destruir o próprio celular, jogando o aparelho em um vaso sanitário. Ele também avançou contra um policial civil e precisou ser contido.

Os dois adultos foram presos em flagrante por suspeita de tentativa de furto qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e resistência. O adolescente permaneceu apreendido.

A Polícia Civil investiga a possível participação de outras pessoas no crime. Até o momento, não foi localizado um posicionamento público do Shopping Taboão sobre a ocorrência.

Em nota, o Shopping Taboão informou que a equipe de segurança encontrou o adolescente após o acionamento do alarme de incêndio.

“O shopping informa que, na madrugada de sábado (14/11), após o acionamento do alarme de incêndio, a equipe de segurança encontrou um indivíduo dentro de uma loja. A polícia foi acionada e o shopping segue à disposição das autoridades.”