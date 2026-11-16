Por Samara Matos, na redação
A ONG Sementes do Amanhã, localizada no Jardim Mirna, em Taboão da Serra, iniciou a campanha de apadrinhamento de Natal 2026 para presentear crianças atendidas pela instituição. A ação convida moradores e empresas a contribuírem com a doação de roupas, calçados e brinquedos. O prazo para entrega dos kits termina no dia 10 de dezembro.
Para participar, os interessados devem entrar em contato com a ONG e escolher uma criança para apadrinhar. Cada padrinho ou madrinha ficará responsável por montar um kit com um conjunto de roupas, um brinquedo e um par de calçados.
A campanha tem como objetivo mobilizar a população para proporcionar um Natal especial às crianças em situação de vulnerabilidade social. A participação dos moradores é fundamental para que a instituição consiga atender aos pedidos e organizar a distribuição dos presentes.
Os interessados podem obter informações sobre o apadrinhamento, os tamanhos das roupas e dos calçados e as orientações para entrega dos kits pelo WhatsApp (11) 94226-4517.
Conheça a ONG Sementes do Amanhã
Fundada em 2005, a ONG Sementes do Amanhã desenvolve projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em Taboão da Serra.
A instituição oferece atividades gratuitas nas áreas de educação, esporte e cultura, incluindo oficinas de informática, dança, música e artes marciais. O trabalho busca ampliar as oportunidades de aprendizado, promover a inclusão social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
Com mais de 20 anos de atuação no município, a organização também realiza campanhas solidárias ao longo do ano, contando com o apoio de voluntários, moradores e empresas parceiras.
Como participar da campanha de Natal 2026
Para apadrinhar uma criança, o interessado deve entrar em contato com a ONG pelo WhatsApp e receber as orientações para preparar o kit de Natal.
Cada kit deve conter:
- Um conjunto de roupas;
- Um brinquedo;
- Um par de calçados.
As doações devem ser entregues até 10 de dezembro de 2026, conforme as orientações da organização.
Serviço – Campanha de Apadrinhamento de Natal 2026
Organização: ONG Sementes do Amanhã
Prazo de entrega dos kits: 10 de dezembro
Endereço da sede: Rua João Pires de Camargo, 207, Jardim Mirna, Taboão da Serra
Informações e apadrinhamento: WhatsApp (11) 94226-4517