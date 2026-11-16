Por Samara Matos, no Pq. Pinheiros

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou nesta segunda-feira (16) a nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Parque Pinheiros. Localizada na Rua José Amaral Arruda Castanho, nº 144, a unidade abrigará as equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROMUCAM), com o objetivo de reforçar o patrulhamento no bairro e agilizar o atendimento de ocorrências em outras regiões da cidade.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Engenheiro Daniel, da vice-prefeita Érica Franquini, do secretário municipal de Segurança Pública, Luis Ledenis Peniche, e dos vereadores Anderson Nóbrega, Dr. Ronaldo Onishi, Enfermeiro Rodiney, Nezito e Donizete, além de secretários municipais e representantes das forças de segurança.

Também participaram a delegada Lyvia Saporito, titular do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, a delegada Aparecida Alves Janduci, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o tenente-coronel Edson Castro, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar.

A nova estrutura fica no cruzamento das ruas José Amaral Arruda Castanho e Pedro Parejo, em uma região considerada estratégica para a segurança municipal. A localização permitirá que as equipes de motocicletas realizem rondas no Parque Pinheiros e se desloquem com maior rapidez para atender ocorrências em outros bairros.

Durante a inauguração, o prefeito Engenheiro Daniel destacou os investimentos realizados na Guarda Municipal, como a aquisição de nove viaturas, a compra de novos armamentos e a aprovação do novo Estatuto da GCM, voltado à valorização dos profissionais.

“Hoje, entendo que a nossa é a gestão que mais valorizou a Guarda. Então, se a gente quer um bom resultado, nada melhor do que valorizar aquelas pessoas que nos representam no dia a dia”, afirmou o prefeito.

Daniel também apresentou um balanço da segurança pública e informou que, segundo os dados acompanhados pela administração, houve uma redução de 60% nos roubos. O período utilizado na comparação não foi detalhado durante a coletiva.

Apesar do resultado anunciado, o prefeito reconheceu que ainda existem ocorrências que preocupam a população e afirmou que a Prefeitura continuará investindo em equipamentos, estrutura e reforço do patrulhamento.

Prefeito anuncia novas bases da GCM

Além da unidade inaugurada no Parque Pinheiros, Daniel anunciou que a administração municipal já definiu pelo menos três pontos para ampliar a presença da Guarda Municipal em Taboão da Serra.

Uma das novas bases está prevista para o Jardim Leme, nas proximidades da Escola Armando de Andrade. Outra deverá atender a região dos jardins Oliveiras e Marabá.

O prefeito também informou que a base da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) deverá ser transferida para um imóvel na Estrada das Olarias. O prédio já existe e precisará passar por adequações antes de receber as equipes.

Segundo Daniel, a mudança busca melhorar o atendimento em uma região com acessos a diferentes bairros da cidade e à capital paulista. Ainda não foram divulgadas datas para a implantação das novas unidades.

Peniche destaca importância da nova base

O secretário municipal de Segurança Pública, Luis Ledenis Peniche, explicou que a escolha do Parque Pinheiros está relacionada à concentração de ocorrências criminais na região.

“É mais uma promessa do prefeito Daniel que está sendo concretizada nessa data. A gente fez algumas reuniões e viu que era importantíssima essa base, porque o índice deu uma aumentada aqui, o pico era aqui no Parque Pinheiros”, afirmou.

Peniche destacou que a nova estrutura também oferece melhores condições de trabalho aos guardas, o que deve contribuir para melhorar o serviço prestado à população.

O secretário explicou ainda que a Prefeitura utiliza um observatório de segurança para identificar os bairros, as ruas e os horários com maior número de ocorrências. Com essas informações, a GCM organiza o patrulhamento e direciona as equipes para os locais considerados mais críticos.

Segundo ele, a Guarda Municipal mantém cerca de 15 viaturas em circulação diariamente. Peniche também mencionou a possibilidade de plantões adicionais remunerados, no valor de R$ 700, para ampliar a presença dos agentes nas ruas.

Anderson Nóbrega destaca reivindicação dos moradores

O vereador Anderson Nóbrega, que nasceu e cresceu no Parque Pinheiros, destacou que o retorno da base era aguardado pelos moradores e comerciantes do bairro.

Segundo o parlamentar, a antiga unidade apresentava limitações e não funcionava durante 24 horas. Agora, o espaço contará com uma estrutura operacional para apoiar as equipes da ROMUCAM.

“Os moradores já estavam acostumados a ter a base aqui. Ela dá aquela sensação de segurança e faz também a segurança. Conhecendo a grande maioria das pessoas, todos estavam ansiosos por essa volta”, afirmou Anderson.

O vereador ressaltou que a nova estrutura representa uma melhoria para a população e para os guardas municipais, que terão melhores condições para realizar o patrulhamento.

“Hoje, uma base operacional para poder estar na rua, com a ROMUCAM, com as motos, fazendo aquela ronda ostensiva. Então é importantíssimo. O povo está feliz, os comerciantes estão felizes”, destacou.

Durante a entrevista, Anderson também mencionou outras melhorias previstas para o Parque Pinheiros, como a reforma do parque linear e investimentos na UBS Santa Cecília.