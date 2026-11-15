Câmara de Taboão da Serra remarca audiência sobre Plano de Mobilidade Urbana para 18 de novembro

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra remarcou para quarta-feira, 18 de novembro, às 18h, a audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob-TS). Prevista inicialmente para terça-feira (10), a audiência acabou adiada devido à ausência da empresa responsável pelo plano.

O presidente da Comissão de Transportes Urbanos, vereador Nezito, informou que houve um desencontro de datas e confirmou a realização da audiência no mesmo local e horário. “Então, está marcada a nossa audiência pública para o próximo dia 18. Aqui nessa Casa, no mesmo horário, às 18 horas”, afirmou.

Convocada pela Comissão de Transportes Urbanos, a audiência terá como foco o Projeto de Lei Complementar nº 034/2025, que propõe diretrizes para o trânsito, o transporte público e a circulação de pedestres e ciclistas em Taboão da Serra pelos próximos 15 anos. A comissão também é integrada pelos vereadores Marcos Paulo, vice-presidente, e Anderson Nóbrega, membro.

Durante a audiência, os moradores poderão conhecer as propostas da Prefeitura, apresentar sugestões e apontar problemas de mobilidade nos bairros antes da votação do projeto. Entre os temas previstos estão melhorias na acessibilidade, recuperação e adequação de vias e calçadas, transporte coletivo, implantação de ciclovias e corredores de ônibus.

O que prevê o Plano de Mobilidade Urbana

O plano estabelece diretrizes e prioridades para organizar a circulação de pessoas e veículos e orientar investimentos em transporte coletivo, trânsito, infraestrutura viária e acessibilidade. Em Taboão da Serra, o debate envolve questões como congestionamentos, acesso ao transporte público e segurança nos deslocamentos a pé ou de bicicleta.

A elaboração do plano é uma exigência da Lei Federal nº 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Após a aprovação, o plano deverá ser revisado em intervalos de até dez anos.

Como participar

A audiência será aberta ao público no plenário da Câmara Municipal e poderá ser acompanhada pelo canal oficial do Legislativo no YouTube. Os moradores também podem enviar perguntas antecipadamente pelo e-mail comissoes@camarataboao.sp.gov.br.

SERVIÇO:

Audiência Pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Data: Dia 18 de Novembro (Quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)