Nova base da GCM e ROMUCAM será inaugurada na segunda-feira (16) no Parque Pinheiros

Direto da redação

A nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra será inaugurada na segunda-feira (16), às 10h, no Parque Pinheiros. O espaço, localizado na Rua José Amaral Arruda Castanho, nº 144, abrigará as equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROMUCAM). A cerimônia contará com a presença do prefeito Engenheiro Daniel e será aberta à população.

A unidade está localizada no cruzamento das ruas José Amaral Arruda Castanho e Pedro Parejo, em uma região considerada estratégica para o patrulhamento da cidade. A expectativa é ampliar a presença da GCM no Parque Pinheiros e facilitar o deslocamento das equipes para atender ocorrências em outros bairros de Taboão da Serra.

O secretário municipal de Segurança Pública, Luis Ledenis Peniche, destacou que o Parque Pinheiros apresenta uma concentração significativa de ocorrências criminais e que a instalação da nova base busca reforçar a segurança na região.

“Com esta nova base da GCM/ROMUCAM, esperamos inibir as ações criminosas, não só aqui no Parque Pinheiros, mas em toda a cidade. Além de darmos melhores condições de trabalho aos nossos guardas, conseguiremos ampliar a capacidade de atuação da ROMUCAM, uma vez que, por estar em uma região estratégica, as equipes poderão se dirigir para outros pontos da cidade de forma ainda mais rápida e eficiente”, afirmou.

A ROMUCAM é uma equipe especializada da Guarda Civil Municipal que utiliza motocicletas no patrulhamento. A modalidade permite maior mobilidade no trânsito e facilita o acesso a locais onde o deslocamento de viaturas pode ser mais difícil.

O prefeito Engenheiro Daniel afirmou que a inauguração faz parte dos investimentos da administração municipal na segurança pública. Ele também destacou a recente aprovação do novo Estatuto da Guarda Civil Municipal, voltado à valorização dos profissionais da corporação.

A nova estrutura será entregue oficialmente na segunda-feira e passará a integrar os serviços de segurança pública de Taboão da Serra.

Serviço – Inauguração da base da GCM/ROMUCAM

Data: segunda-feira, 16 de novembro

Horário: 10h

Local: Rua José Amaral Arruda Castanho, 144 – Parque Pinheiros, Taboão da Serra

Entrada: aberta à população