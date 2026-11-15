Taboão da Serra recebe Procon Móvel de 17 a 19 de novembro para atender consumidores durante a Black Friday

Direto da redação

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, Taboão da Serra receberá o Procon Móvel na Praça Luiz Gonzaga, no Pirajuçara, ao lado do Poupatempo. O atendimento será gratuito, das 10h às 16h, e terá como objetivo orientar os consumidores e registrar reclamações durante o período da Black Friday.

Durante os três dias, os moradores poderão tirar dúvidas sobre seus direitos e buscar soluções para problemas relacionados a compras e serviços, como cobranças indevidas, produtos não entregues, descumprimento de ofertas e dificuldades com compras realizadas pela internet.

A ação será realizada pela Fundação Procon-SP, a pedido da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do Procon Municipal de Taboão da Serra, para ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor.

“Com o aumento das vendas que aquecem o comércio no final de ano, conseguimos trazer o Procon Móvel, o que somado às duas unidades do Procon Municipal de Taboão da Serra, amplia e fortalece a defesa dos direitos dos consumidores”, afirmou o secretário de Assuntos Jurídicos, Bruno Amaro.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência em nome do consumidor e documentos relacionados à reclamação, como notas fiscais, contratos, boletos e comprovantes de pagamento. Também é preciso informar o endereço ou CNPJ da empresa envolvida.

Além da unidade móvel, Taboão da Serra conta com dois postos fixos do Procon Municipal. Um funciona na sede da Prefeitura, na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção, e outro na Subprefeitura do Pirajuçara, na Estrada Kizaemon Takeuti, 1.987, no Jardim Guaciara.

As duas unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos.

Serviço – Procon Móvel em Taboão da Serra

Datas: 17, 18 e 19 de novembro

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça Luiz Gonzaga, no Pirajuçara, ao lado do Poupatempo

Atendimento: gratuito

Informações: (11) 4786-2986 e (11) 4786-2987