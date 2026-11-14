Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra recebe Selo APEL

Da CMTS

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra recebeu o Selo APEL em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área legislativa. A homenagem foi entregue durante o 18º Encontro da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas (APEL), realizado nos dias 5 e 6 de novembro, em Barretos, no interior de São Paulo.

Representada pelo diretor Adalberto Graciano, a Escola do Legislativo acompanhou a programação do encontro, que reuniu autoridades, servidores e representantes de mais de 60 cidades paulistas.

“Receber o Selo APEL é uma grande honra e reconhece o trabalho da Escola do Legislativo de Taboão da Serra. O encontro também reforça a importância da capacitação dos servidores e da educação cidadã. Saímos motivados a ampliar nossas ações no município”, diz Graciano.

O presidente da Câmara de Taboão da Serra, Carlinhos do Leme, destacou o papel da Escola do Legislativo na aproximação com a população. “Nossa gestão confia e dá autonomia para o trabalho desenvolvido pelo Adalberto e sua equipe. Sabemos o quanto é importante levar esse trabalho para aproximar o poder legislativo da nossa população”, afirmou.

ENCONTRO APEL 2026

Com o tema “APEL 2026: Conexões que educam, transformações que fortalecem a democracia”, o encontro promoveu palestras e atividades sobre educação para a democracia, transparência, participação cidadã, políticas públicas, inovação e fortalecimento institucional.

Entre os palestrantes estiveram Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Letícia Formoso Delsin Matuck Feres, procuradora-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, e Cristiana de Castro Moraes, presidente do TCE-SP.

Também participaram João Almeida, do Coletivo 3 Palitos, Willians Kester, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), Juliano Camilo Borges, coordenador de Juventude do Estado, e Felipe Campos de Oliveira, do Sebrae. A programação incluiu ainda a apresentação de soluções do Interlegis, programa vinculado ao Senado Federal.