Após se reunir com prefeito, Luiz Lune deixa Esportes e assume Secretaria de Planejamento

Direto da Redação

Luiz Lune vai deixar o comando da Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra para assumir a Secretaria de Planejamento. O ex-vereador e ex-deputado estadual se reuniu com o prefeito Engenheiro Daniel na quinta-feira (12). Lune estava à frente da pasta de Esportes desde o início da atual gestão.

O Planejamento era comandado por Fábio Fernandes, o Fabinho, que pediu exoneração. A saída foi oficializada no Diário Oficial do Município em 6 de novembro. Fabinho tinha interesse em voltar ao comando da Secretaria de Esportes e Lazer, pasta que já chefiou durante a gestão do ex-prefeito Fernando Fernandes.

Com a saída de Lune, voltou a ser cogitada nos bastidores do governo a possibilidade de Fabinho reconsiderar seu pedido de demissão e assumir o cargo de secretário de esportes.