Padrasto é preso em Itapecerica da Serra após ser flagrado chutando a cabeça do enteado de 6 anos

Direto da redação

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ser flagrado chutando a cabeça do enteado de 6 anos em uma rua do Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na terça-feira (10). A criança tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e não utiliza a fala para se comunicar. A agressão foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, o menino aparece sentado próximo a um carro, enquanto o padrasto permanece em pé ao seu lado. Em determinado momento, o homem dá um chute na cabeça da criança, que cai para trás, começa a chorar e se afasta. O menino ficou com um hematoma no rosto.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a agressão e enviou uma equipe ao local, mas os envolvidos não foram encontrados. Cerca de 40 minutos depois, os policiais foram acionados novamente para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência do mesmo bairro.

No imóvel, a mãe da criança relatou que o companheiro havia saído com o menino e retornado bastante alterado, dizendo que tinha sido agredido por pessoas na rua. Ela também informou que o homem havia danificado objetos da casa.

Durante o atendimento, o suspeito se aproximou dos policiais apresentando sinais de embriaguez. Ao perceber a chegada de outra viatura, tentou fugir a pé, mas foi perseguido e detido. O padrasto e a criança foram encaminhados ao pronto-socorro para avaliação médica. Após receberem alta, foram levados à delegacia.

As imagens obtidas pela Polícia Civil ajudaram a esclarecer o caso e confirmaram a agressão denunciada. Durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio. O homem foi autuado em flagrante por suspeita de lesão corporal contra criança em contexto de violência doméstica e familiar. A Polícia Civil também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A investigação identificou ainda que o padrasto responde a outro processo por suspeita de violência doméstica contra uma mulher. O processo está suspenso e não há condenação definitiva. A mãe do menino, que já havia solicitado anteriormente a revogação de uma medida protetiva contra o companheiro, prestou depoimento e pediu novas medidas de proteção.

Exames periciais foram requisitados para documentar as lesões sofridas pela criança. O caso segue sob investigação.