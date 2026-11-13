Taboão da Serra terá fim de semana com calor de até 30°C e previsão de temporais no domingo

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será marcado por calor, períodos de sol e possibilidade de chuva forte. Segundo a Climatempo, as temperaturas podem chegar aos 30°C no sábado (14) e no domingo (15). A Defesa Civil alerta para o risco de temporais na Região Metropolitana de São Paulo, principalmente no domingo, com possibilidade de raios, rajadas de vento e alagamentos.

Nesta sexta-feira (13), a cidade tem previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. Os termômetros variam entre 17°C e 28°C, com possibilidade de trovoadas.

No sábado (14), o tempo deve ficar mais firme em Taboão da Serra. A previsão indica sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva. A temperatura mínima será de 17°C, enquanto a máxima poderá alcançar os 30°C.

Já no domingo (15), o calor continua, mas a chuva deve retornar durante a tarde e a noite. A previsão aponta temperaturas entre 17°C e 30°C, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta sexta-feira (13), alertas severos para chuvas intensas em áreas da capital paulista e da Região Metropolitana. O aviso destacou a possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas.

Para domingo (15), a previsão meteorológica indica risco de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade na Grande São Paulo, principalmente entre a tarde e o início da noite. As precipitações poderão ser acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento superiores a 50 km/h.

Há possibilidade de alagamentos, elevação do nível de rios e córregos e queda de árvores em pontos da região.

A orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e procurar abrigo em locais seguros durante os temporais. A população também deve evitar permanecer debaixo de árvores ou próxima à rede elétrica durante as chuvas.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.