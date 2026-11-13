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Feirão do emprego realizado pelo vereador Anderson Nóbrega e a Unifecaf acontece na terça, dia 17

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Direto da Redação

Taboão da Serra recebe na próxima terça-feira (17) a quarta edição do Feirão de Empregos, evento organizado em parceria entre o vereador Anderson Nóbrega e a Unifecaf, além do apoio da Prefeitura de Taboão da Serra. O evento será realizado das 10h às 16h, na sede da Prefeitura de Taboão da Serra, no Parque Assunção.

A iniciativa reúne oportunidades com carteira assinada (CLT), além de vagas de estágio, para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PcD). Durante o feirão, os candidatos poderão conversar diretamente com profissionais de recursos humanos das empresas participantes com possibilidade de contratação imediata.

Durante o evento terá atendimento gratuito de saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de bioimpedância e limpeza de pele, além de brindes e ativações especiais.

SERVIÇO:

  • Evento — 4ª edição do Feirão de Empregos de Taboão da Serra
  • Data — Terça-feira, 17 de novembro de 2026
  • Horário — Das 10h às 16h
  • Local — Sede da Prefeitura de Taboão da Serra
  • Endereço — Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção

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