Feirão do emprego realizado pelo vereador Anderson Nóbrega e a Unifecaf acontece na terça, dia 17

Direto da Redação
Taboão da Serra recebe na próxima terça-feira (17) a quarta edição do Feirão de Empregos, evento organizado em parceria entre o vereador Anderson Nóbrega e a Unifecaf, além do apoio da Prefeitura de Taboão da Serra. O evento será realizado das 10h às 16h, na sede da Prefeitura de Taboão da Serra, no Parque Assunção.
A iniciativa reúne oportunidades com carteira assinada (CLT), além de vagas de estágio, para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PcD). Durante o feirão, os candidatos poderão conversar diretamente com profissionais de recursos humanos das empresas participantes com possibilidade de contratação imediata.
Durante o evento terá atendimento gratuito de saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de bioimpedância e limpeza de pele, além de brindes e ativações especiais.
SERVIÇO:
- Evento — 4ª edição do Feirão de Empregos de Taboão da Serra
- Data — Terça-feira, 17 de novembro de 2026
- Horário — Das 10h às 16h
- Local — Sede da Prefeitura de Taboão da Serra
- Endereço — Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção