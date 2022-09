APROVADO: Projeto de Lei do vereador Nezito cria Programa de acompanhamento a alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos

Direto da redação

Foi aprovado na Câmara Municipal o “Programa Municipal de Acompanhamento Integral de educandos com dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH), alta habilidades e outros transtornos de aprendizado” em Taboão da Serra. O projeto de lei é de autoria do vereador Nezito.

A Secretaria de Saúde e outros departamentos vão criar princípios e diretrizes com a finalidade de identificação precoce desses alunos com algum tipo de transtorno.

Em seguida, o poder público fará acompanhamento, tratamento e dar assistência integral aos alunos e seus familiares. A outra proposta do projeto do vereador Nezito é realizar a formação continuada dos educadores.

A Prefeitura de Taboão da Serra também deve realizar palestras e ações de conscientização ao longo do ano.

O projeto de lei vai para sanção ou não do prefeito Aprígio.