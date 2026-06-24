Prefeitura de Taboão da Serra inaugura nesta sexta-feira (26) Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugura nesta sexta-feira (26), às 14h, o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. O novo serviço funcionará na sede da administração municipal, localizada na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção, e tem como objetivo facilitar o acesso da população e dos microempreendedores individuais (MEIs) a diversos serviços oferecidos pelo órgão federal.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a Receita Federal. Com o novo posto, moradores não precisarão se deslocar para outras cidades para resolver questões relacionadas ao CPF, conta Gov.br e consultas fiscais.

Segundo a Prefeitura, o atendimento será realizado mediante agendamento. Os cidadãos serão atendidos por servidores municipais capacitados para prestar orientações, receber solicitações e encaminhar documentos digitalmente para análise da Receita Federal, quando necessário.

Entre os serviços disponíveis estão a inscrição, alteração e regularização de CPF, emissão de comprovante de inscrição cadastral, abertura e elevação do nível da conta Gov.br, além de consultas de pendências fiscais e emissão de documentos por meio do portal e-CAC.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou a importância da implantação do serviço no município.

“A chegada deste Posto em parceria com a Receita Federal vai beneficiar diretamente os cidadãos e MEIs, que passam a contar com um atendimento mais próximo, facilitando a regularização de documentos e o acesso a serviços essenciais para o exercício da cidadania e o desenvolvimento dos seus negócios”, afirmou.

Além dos serviços presenciais, o posto também oferecerá orientação para utilização de ferramentas digitais da Receita Federal, ampliando o acesso da população aos serviços públicos.

Serviços disponíveis

Abertura e elevação do nível da conta Gov.br;

Inscrição, alteração e regularização de CPF;

Emissão de comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF;

Consulta de pendências fiscais;

Emissão de DARF e GPS;

Cópia de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e ITR;

Recebimento de declaração retificadora do Imposto de Renda;

Orientações sobre serviços disponíveis na Receita Federal.

Serviço

Inauguração do Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal

📅 Sexta-feira, 26 de junho

🕑 14h

📍 Sede da Prefeitura de Taboão da Serra

Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção