Prefeitura de Taboão divulga datas dos shows do Arraial da Arena 2026 com Manu Bahtidão, Marcos & Belutti e Guilherme & Benuto

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou a programação oficial do Arraial da Arena 2026, que será realizado entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, na Arena Multiuso. O evento contará com 12 noites de shows, atrações musicais de diferentes estilos, praça de alimentação com comidas típicas e arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os principais nomes confirmados estão Manu Bahtidão, Marcos & Belutti, Guilherme & Benuto, Toque Dez, Silvano Salles, Filho do Piseiro, Art Popular e Zé Henrique & Gabriel. A entrada será solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As informações sobre a troca dos ingressos serão divulgadas em breve pela Prefeitura.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou o sucesso da edição anterior e a expectativa para o evento deste ano.

“O sucesso do Arraial da Arena em 2025 mostrou a força de Taboão da Serra na realização de grandes eventos. Recebemos mais de 150 mil visitantes e arrecadamos mais de 40 toneladas de alimentos, que fizeram a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou.

Já o secretário de Turismo, Lucas Leme, ressaltou que a festa terá uma estrutura ainda maior para receber o público.

“Estamos preparando uma festa com grandes atrações, conforto, segurança e muita solidariedade. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer para as famílias e fortalecer o turismo e a economia local”, disse.

Confira a programação completa

16 de julho (quinta-feira)

Bruno Neves

Grupo Saffle

MC Paiva

MC Tato

DJ Serginho

17 de julho (sexta-feira)

Grupo Duetos

Gica

Kaique & Felipe

DJ Serginho

18 de julho (sábado)

Danilo & Davi

Carol Vila

DJ Serginho

19 de julho (domingo)

Grupo Né Segredo

Silvano Salles

DJ Serginho

23 de julho (quinta-feira)

Febem

Zé Henrique & Gabriel

DJ Serginho

24 de julho (sexta-feira)

Filho do Piseiro

Art Popular

DJ Serginho

25 de julho (sábado)

Toque Dez

Doce Encontro

DJ Serginho

26 de julho (domingo)

Marcos & Belutti

Guilherme & Benuto

DJ Serginho

30 de julho (quinta-feira)

Thiago Bispo

Realidade Urbana

MC Menor

MC Ramon

DJ Serginho

31 de julho (sexta-feira)

Vou Pro Sereno

Ricardinho Lima

Casa Nossa

Pagode dos Meninos

DJ Serginho

1º de agosto (sábado)

Ju Marques

Bruno César & Rodrigo

Billy SP

DJ Serginho

2 de agosto (domingo)

Tuta Guedes

Manu Bahtidão

Serviço

Arraial da Arena 2026

De 16 de julho a 2 de agosto

Arena Multiuso

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record

Quintas e sextas-feiras: das 17h à 0h

Sábados e domingos: das 15h à 0h

Entrada solidária com doação de 1 kg de alimento não perecível.