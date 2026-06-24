Prefeitura de Taboão divulga datas dos shows do Arraial da Arena 2026 com Manu Bahtidão, Marcos & Belutti e Guilherme & Benuto

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou a programação oficial do Arraial da Arena 2026, que será realizado entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, na Arena Multiuso. O evento contará com 12 noites de shows, atrações musicais de diferentes estilos, praça de alimentação com comidas típicas e arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.
Entre os principais nomes confirmados estão Manu Bahtidão, Marcos & Belutti, Guilherme & Benuto, Toque Dez, Silvano Salles, Filho do Piseiro, Art Popular e Zé Henrique & Gabriel. A entrada será solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As informações sobre a troca dos ingressos serão divulgadas em breve pela Prefeitura.
O prefeito Engenheiro Daniel destacou o sucesso da edição anterior e a expectativa para o evento deste ano.
“O sucesso do Arraial da Arena em 2025 mostrou a força de Taboão da Serra na realização de grandes eventos. Recebemos mais de 150 mil visitantes e arrecadamos mais de 40 toneladas de alimentos, que fizeram a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou.
Já o secretário de Turismo, Lucas Leme, ressaltou que a festa terá uma estrutura ainda maior para receber o público.
“Estamos preparando uma festa com grandes atrações, conforto, segurança e muita solidariedade. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer para as famílias e fortalecer o turismo e a economia local”, disse.
Confira a programação completa
16 de julho (quinta-feira)
- Bruno Neves
- Grupo Saffle
- MC Paiva
- MC Tato
- DJ Serginho
17 de julho (sexta-feira)
- Grupo Duetos
- Gica
- Kaique & Felipe
- DJ Serginho
18 de julho (sábado)
- Danilo & Davi
- Carol Vila
- DJ Serginho
19 de julho (domingo)
- Grupo Né Segredo
- Silvano Salles
- DJ Serginho
23 de julho (quinta-feira)
- Febem
- Zé Henrique & Gabriel
- DJ Serginho
24 de julho (sexta-feira)
- Filho do Piseiro
- Art Popular
- DJ Serginho
25 de julho (sábado)
- Toque Dez
- Doce Encontro
- DJ Serginho
26 de julho (domingo)
- Marcos & Belutti
- Guilherme & Benuto
- DJ Serginho
30 de julho (quinta-feira)
- Thiago Bispo
- Realidade Urbana
- MC Menor
- MC Ramon
- DJ Serginho
31 de julho (sexta-feira)
- Vou Pro Sereno
- Ricardinho Lima
- Casa Nossa
- Pagode dos Meninos
- DJ Serginho
1º de agosto (sábado)
- Ju Marques
- Bruno César & Rodrigo
- Billy SP
- DJ Serginho
2 de agosto (domingo)
- Tuta Guedes
- Manu Bahtidão
Serviço
Arraial da Arena 2026
De 16 de julho a 2 de agosto
Arena Multiuso
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record
Quintas e sextas-feiras: das 17h à 0h
Sábados e domingos: das 15h à 0h
Entrada solidária com doação de 1 kg de alimento não perecível.