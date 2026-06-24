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Prefeitura de Taboão divulga datas dos shows do Arraial da Arena 2026 com Manu Bahtidão, Marcos & Belutti e Guilherme & Benuto

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Direto da redação 

A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou a programação oficial do Arraial da Arena 2026, que será realizado entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, na Arena Multiuso. O evento contará com 12 noites de shows, atrações musicais de diferentes estilos, praça de alimentação com comidas típicas e arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os principais nomes confirmados estão Manu Bahtidão, Marcos & Belutti, Guilherme & Benuto, Toque Dez, Silvano Salles, Filho do Piseiro, Art Popular e Zé Henrique & Gabriel. A entrada será solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As informações sobre a troca dos ingressos serão divulgadas em breve pela Prefeitura.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou o sucesso da edição anterior e a expectativa para o evento deste ano.

“O sucesso do Arraial da Arena em 2025 mostrou a força de Taboão da Serra na realização de grandes eventos. Recebemos mais de 150 mil visitantes e arrecadamos mais de 40 toneladas de alimentos, que fizeram a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou.

Já o secretário de Turismo, Lucas Leme, ressaltou que a festa terá uma estrutura ainda maior para receber o público.

“Estamos preparando uma festa com grandes atrações, conforto, segurança e muita solidariedade. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer para as famílias e fortalecer o turismo e a economia local”, disse.

Confira a programação completa

16 de julho (quinta-feira)

  • Bruno Neves
  • Grupo Saffle
  • MC Paiva
  • MC Tato
  • DJ Serginho

17 de julho (sexta-feira)

  • Grupo Duetos
  • Gica
  • Kaique & Felipe
  • DJ Serginho

18 de julho (sábado)

  • Danilo & Davi
  • Carol Vila
  • DJ Serginho

19 de julho (domingo)

  • Grupo Né Segredo
  • Silvano Salles
  • DJ Serginho

23 de julho (quinta-feira)

  • Febem
  • Zé Henrique & Gabriel
  • DJ Serginho

24 de julho (sexta-feira)

  • Filho do Piseiro
  • Art Popular
  • DJ Serginho

25 de julho (sábado)

  • Toque Dez
  • Doce Encontro
  • DJ Serginho

26 de julho (domingo)

  • Marcos & Belutti
  • Guilherme & Benuto
  • DJ Serginho

30 de julho (quinta-feira)

  • Thiago Bispo
  • Realidade Urbana
  • MC Menor
  • MC Ramon
  • DJ Serginho

31 de julho (sexta-feira)

  • Vou Pro Sereno
  • Ricardinho Lima
  • Casa Nossa
  • Pagode dos Meninos
  • DJ Serginho

1º de agosto (sábado)

  • Ju Marques
  • Bruno César & Rodrigo
  • Billy SP
  • DJ Serginho

2 de agosto (domingo)

  • Tuta Guedes
  • Manu Bahtidão

Serviço

Arraial da Arena 2026
De 16 de julho a 2 de agosto

 Arena Multiuso
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record

 Quintas e sextas-feiras: das 17h à 0h

 Sábados e domingos: das 15h à 0h

 Entrada solidária com doação de 1 kg de alimento não perecível.

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