Prefeitura de Taboão da Serra entrega novas instalações do CAPS II

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na sexta-feira, 19 de junho, a entrega das novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial – Adulto (CAPS II). O serviço é responsável pelo atendimento de pessoas com sofrimento psíquico intenso e oferta cuidado contínuo, acompanhamento clínico e apoio psicossocial aos usuários e familiares, assim como suporte a outros serviços de saúde. O CAPS II está localizado na Rua Anália Andrade Miranda, 28, no Jd. Bontempo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A solenidade de reinauguração contou com a presença do prefeito Engenheiro Daniel, da vice-prefeita Erica Franquini, da deputada estadual Analice Fernandes, dos secretários de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior e Tabata Farias, titular e adjunto da pasta – respectivamente, além dos vereadores Celso Gallo, Wanderley Bressan, Thamires de Cássia, Manoel Nezito, o ex-prefeito Fernando Fernandes e secretários municipais.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou os avanços proporcionados pela nova unidade. “Este é um espaço mais moderno, acessível e estruturado para oferecer um atendimento ainda mais humanizado e de qualidade. Cerca de dois mil pacientes são acompanhados pelo CAPS II e agora contarão com uma estrutura melhor, mais salas e uma equipe multiprofissional completa, com psicólogo, psiquiatra, clínico geral, enfermagem, assistênte social e fonoaudiólogo, garantindo mais cuidado e acolhimento à nossa população”, afirmou.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, enfatizou o impacto do serviço na vida dos pacientes. “Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas em sua totalidade. O CAPS II desempenha um papel essencial nesse processo, acolhendo quem mais precisa com respeito, escuta qualificada e acompanhamento especializado. Esta nova unidade representa mais dignidade, conforto e qualidade para os pacientes e seus familiares”, afirmou.

Já a enfermeira e diretora do CAPS II, Danielle Motta, ressaltou a preparação da equipe para atender a população. “Nossa equipe multiprofissional está preparada para acolher e cuidar de cada pessoa com atenção, respeito e carinho. Este é um espaço novo, bonito e adequado, pensado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento. Estamos de portas abertas para acolher toda a população que necessita dos serviços do CAPS II”, afirmou.

Serviço:

Centro de Atenção Psicossocial – Adulto (CAPS II)

Rua Anália Andrade Miranda, 28, Jd. Bontempo

Segunda a sexta-feira – das 8h às 17h