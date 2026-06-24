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Orgãos e Entidades
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Taboão da Serra realizou a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil

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Direto da PMTS

Na quarta-feira, 17 de junho, aconteceu em Taboão da Serra a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura com Organizações da Sociedade Civil (OCSs), como a ONG Sementes do Amanhã. A ação integra a campanha “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil” e recorda que ser a favor da proteção integral de crianças e adolescentes é um dever de todos

A caminhada que iniciou na Praça Nicola Vivilechio seguiu até o Parque das Hortênsias e contou com a presença da vice-prefeita Erica Franquini, dos secretários Jefferson Silva (Assistência Social), Átila Oliveira (Infância e Juventude) e Professor Moreira (Direitos Humanos e Cidadania). Servidores públicos, crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Prefeitura e de entidades sociais também participaram da iniciativa.

Representando o prefeito Engenheiro Daniel, a vice-prefeita Erica Franquini, declarou que a caminhada é por uma causa que não pode ser ignorada. “O dia 12 de junho foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e hoje reforçamos nosso compromisso com a proteção das nossas crianças e adolescentes, garantindo que tenham acesso à educação, ao lazer e a um futuro cheio de oportunidades. Trabalho infantil não é ajuda, é violação de direitos”, explicou.

O responsável pela ONG Sementes do Amanhã, Diego Odakura, falou da parceria com o município para o evento deste ano. “É uma honra para nós estarmos na 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil. O ano passado organizamos junto com um conjunto ONGs e várias OSCs do município.  E hoje, tendo o apoio da Prefeitura, edificou ainda mais a nossa caminhada. É isso que nós queremos mostrar à sociedade. Criança não trabalha.”, reforçou.

No Brasil, o trabalho infantil é proibido para menores de 14 anos. A partir dessa idade só é permitido na condição de Jovem Aprendiz.

Se suspeitar ou verificar crianças e adolescentes trabalhando, denuncie:

– DISQUE 100

Conselho Tutelar – Centro

Av. Dr. José Maciel, 273, Jd. Maria Rosa

Tel.: (11) 4701-1618

conselho.tutelar@taboaodaserra.sp.gov.br

Conselho Tutelar – Pirajuçara

  1. Marechal Arthur da Costa e Silva, 85, Jd. Panorama

Tel.: (11) 4139-2416

conselho.tutelar2@ts.sp.gov.br

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

  1. Milton Martins Moura, 30 – Vl. Francisco Remeikis

Tel.: (11) 4139-1105

creas@taboaodaserra.sp.gov.br

Secretaria de Assistência Social

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

  1. Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jd. Panorama

Tel.: (11) 4138-8040

sas@taboaodaserra.sp.gov.br

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

Praça Miguel Ortega, 306, Parque Assunção

Tel.: (11) 4788-5620

cidadania@ts.sp.gov.br

Secretaria da Infância e da Juventude

Praça Miguel Ortega, 439, Bloco A – Parque Assunção

Tel.: (11) 4788-5423

sij@ts.sp.gov.br

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Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

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