Taboão da Serra realizou a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil

Direto da PMTS
Na quarta-feira, 17 de junho, aconteceu em Taboão da Serra a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura com Organizações da Sociedade Civil (OCSs), como a ONG Sementes do Amanhã. A ação integra a campanha “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil” e recorda que ser a favor da proteção integral de crianças e adolescentes é um dever de todos
A caminhada que iniciou na Praça Nicola Vivilechio seguiu até o Parque das Hortênsias e contou com a presença da vice-prefeita Erica Franquini, dos secretários Jefferson Silva (Assistência Social), Átila Oliveira (Infância e Juventude) e Professor Moreira (Direitos Humanos e Cidadania). Servidores públicos, crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Prefeitura e de entidades sociais também participaram da iniciativa.
Representando o prefeito Engenheiro Daniel, a vice-prefeita Erica Franquini, declarou que a caminhada é por uma causa que não pode ser ignorada. “O dia 12 de junho foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e hoje reforçamos nosso compromisso com a proteção das nossas crianças e adolescentes, garantindo que tenham acesso à educação, ao lazer e a um futuro cheio de oportunidades. Trabalho infantil não é ajuda, é violação de direitos”, explicou.
O responsável pela ONG Sementes do Amanhã, Diego Odakura, falou da parceria com o município para o evento deste ano. “É uma honra para nós estarmos na 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil. O ano passado organizamos junto com um conjunto ONGs e várias OSCs do município. E hoje, tendo o apoio da Prefeitura, edificou ainda mais a nossa caminhada. É isso que nós queremos mostrar à sociedade. Criança não trabalha.”, reforçou.
No Brasil, o trabalho infantil é proibido para menores de 14 anos. A partir dessa idade só é permitido na condição de Jovem Aprendiz.
Se suspeitar ou verificar crianças e adolescentes trabalhando, denuncie:
– DISQUE 100
Conselho Tutelar – Centro
Av. Dr. José Maciel, 273, Jd. Maria Rosa
Tel.: (11) 4701-1618
conselho.tutelar@taboaodaserra.sp.gov.br
Conselho Tutelar – Pirajuçara
- Marechal Arthur da Costa e Silva, 85, Jd. Panorama
Tel.: (11) 4139-2416
conselho.tutelar2@ts.sp.gov.br
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
- Milton Martins Moura, 30 – Vl. Francisco Remeikis
Tel.: (11) 4139-1105
creas@taboaodaserra.sp.gov.br
Secretaria de Assistência Social
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
- Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jd. Panorama
Tel.: (11) 4138-8040
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
Praça Miguel Ortega, 306, Parque Assunção
Tel.: (11) 4788-5620
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Secretaria da Infância e da Juventude
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