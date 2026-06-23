Prefeito Engenheiro Daniel culpa gestão Aprígio por montanha de entulho na Usina

Direto da Redação

O prefeito Engenheiro Daniel divulgou vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (22) ao lado do secretário de manutenção Johnatan Noventa para se defender das críticas e mostrar a retirada de milhares de toneladas de entulhos, empilhados na Usina.

O vídeo mostra como estava a Usina no início da gestão, em janeiro de 2025, e afirma que o local virou na gestão do ex-prefeito Aprígio um “bota-fora”. E reforçou as críticas. “[Aprígio] Deixou a gestão sem contrato e sem orçamento para tal finalidade”, diz Daniel, evitando citar nominalmente o nome do ex-prefeito.

Ele complementa que não conseguiu fazer o remanejamento orçamentário em 2025, período em que trabalhou com o orçamento elaborado pela gestão Aprígio e que tenta desde janeiro deste ano – sem sucesso – realizar a licitação, mas enfrenta problemas com o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

Com o agravamento do problema, o prefeito Engenheiro Daniel conseguiu fazer um contrato emergencial para retirada de uma pequena parte do entulho enquanto trabalha para destravar a licitação e acabar de vez com o problema.

EFEITOS DA FUMAÇA

Moradores e trabalhadores da região têm relatado os efeitos danosos à saúde pública provocados pela fumaça. “Para você que é morador do Marabá, Vila Sônia, Jardim das Oliveiras, Parque Pinheiros, que estão sofrendo com essa fumaça, queria explicar para vocês. Infelizmente, a execução deste serviço vai gerar esses incêndios, essa fumaça, porque são mais de quatro anos com entulho acumulado. E com a presença das nossas máquinas, escavando, gera vazios e o encontro desses gases gera uma combustão, que gera o incêndio. Peço paciência”, completou Daniel.

OUTRO LADO

O Taboão em Foco entrou em contato com ex-prefeito Aprígio através de sua assessoria, mas até o momento não recebeu posicionamento oficial. O espaço continua aberto e será atualizado.