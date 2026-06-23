Artista de Embu das Artes leva cultura hip-hop para fachada do Itaú Cultural em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

O artista multimídia Ricardo Sotaq, morador de Embu das Artes, é o responsável pela nova intervenção artística da fachada do Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo. A obra “Raízes do Asfalto” integra o projeto Arte Urbana e propõe uma reflexão sobre diversidade, convivência e pertencimento por meio da união entre elementos da cultura hip-hop e da natureza.

Com formação em design gráfico, Sotaq desenvolve trabalhos inspirados no grafite, no rap e na cultura urbana. Sua identidade artística é marcada por personagens que representam diferentes realidades sociais, além de pautas ligadas à inclusão e representatividade.

Natural de Embu das Artes, cidade reconhecida pela tradição cultural e artística, o artista trabalha profissionalmente com arte desde 2019. Homem negro e com deficiência auditiva, ele encontrou na expressão visual uma forma de comunicação e criação, característica que influencia diretamente suas produções.

Na obra exposta no Itaú Cultural, rostos inspirados na diversidade das cidades brasileiras aparecem cercados por plantas, flores e folhagens. A composição foi criada a partir do tema “Jardim Urbano”, proposto pelo projeto. Em vez de seguir uma abordagem exclusivamente ligada à botânica, o artista decidiu colocar as pessoas no centro da narrativa, criando um diálogo entre o ambiente urbano e a natureza.

Segundo Sotaq, o desafio foi manter a essência da cultura hip-hop sem se afastar da temática proposta. O resultado é um mural que valoriza a pluralidade, a inclusão e a presença da arte nos espaços públicos.

A intervenção também reforça a importância do grafite como manifestação artística acessível à população. Localizada em uma das avenidas mais movimentadas do país, a obra pode ser vista diariamente por milhares de pessoas, aproximando o público da arte contemporânea.

A participação de Ricardo Sotaq no projeto evidencia o potencial dos artistas de Embu das Artes, município que há décadas se destaca como referência cultural no Estado de São Paulo. Com “Raízes do Asfalto”, o artista leva a identidade criativa da cidade para um dos principais cartões-postais culturais do Brasil.