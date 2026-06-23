Senac Taboão da Serra abre mais de 1,3 mil vagas em cursos de férias com foco em qualificação profissional

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para mais de 1,3 mil vagas em cursos livres de curta duração no Senac Taboão da Serra. As oportunidades são voltadas a quem deseja aproveitar o recesso escolar e universitário para investir na carreira. Com opções nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Saúde, Moda, Comunicação e Marketing, além de Gastronomia e Alimentação, os cursos serão realizados entre junho e julho, com direito a certificado de conclusão e possibilidade de bolsas de estudo por meio do Programa Senac de Gratuidade.

A programação reúne formações voltadas tanto ao aperfeiçoamento técnico quanto ao desenvolvimento de competências comportamentais valorizadas pelas organizações. Entre os cursos com maior expectativa de procura estão os da área de Tecnologia da Informação. Um dos destaques é o título Formação Excel: do básico ao avançado, uma das capacitações mais versáteis da programação por atender profissionais de diferentes segmentos, desde áreas administrativas e financeiras até gestão, logística e atendimento. A agenda também acompanha tendências que vêm ganhando espaço no mercado de trabalho. É o caso do curso Cibersegurança: mantenha suas informações seguras no mundo digital, voltado à proteção de dados e boas práticas digitais.

Para quem busca aprimoramento em gestão e liderança, a unidade oferece opções como Desenvolvimento de Liderança: potencialização de habilidades e atitudes, O Líder como Coach, Liderança Situacional, Administração Financeira, Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria, Gestão da Qualidade em Processos, Logística, Marketing e Vendas, Atitude Empreendedora e Gerenciamento do Tempo. Já nas vertentes criativas e de comunicação, os participantes podem escolher entre cursos como Fotografia Comercial com Celular, Fotografia de Arquitetura, Paisagem e Interiores, Branding Pessoal: imagem e estilo feminino.

A programação inclui ainda atualizações voltadas à arquitetura e projetos, como AutoCAD: projetos em 2D e SketchUp Pro na Prática: modelagem 3D para iniciantes, além de opções nas áreas de Saúde e Gastronomia e Alimentação, entre elas, Qualidade e Eficiência na Coleta de Sangue, Reciclagem para Bombeiro Civil, Técnicas para Panificação: fermentação natural, e Cardápio italiano. Outro destaque é o curso Mundo do Trabalho: letramento digital, voltado ao desenvolvimento de competências essenciais para a atuação profissional em ambientes cada vez mais conectados e digitais.

As turmas possuem, em média, 40 vagas cada, com parte significativa destinada a estudantes contemplados pelo Programa Senac de Gratuidade, iniciativa que amplia o acesso à educação profissional para pessoas com menor renda. Além das bolsas integrais, o Senac também disponibiliza condições especiais de descontos e parcelamentos para diversos cursos, ampliando as possibilidades de acesso à qualificação profissional. As condições podem ser conferidas em: https://www.sp.senac.br/ descontos-e-parcelamentos/ livres.

Inscrições e bolsas de estudo

Para participar do Programa Senac de Gratuidade, é necessário comprovar renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais por pessoa. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, em ordem de chegada, por meio de uma fila de espera virtual. Mais informações em: https://www.sp.senac.br/ programa-senac-de-gratuidade.

Os alunos contemplados têm acesso ao material didático, laboratórios especializados, salas de aula equipadas e ambientes pedagógicos voltados à aprendizagem prática.

Serviço:

Cursos de férias – Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel – Taboão da Serra/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac- taboao-da-serra