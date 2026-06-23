PM prende homem acusado de agredir companheira e causar ferimentos na cabeça e no rosto em Taboão da Serra

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada de domingo (21), acusado de agredir a companheira durante uma discussão em Taboão da Serra. A vítima sofreu ferimentos no rosto e na cabeça e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a PM, equipes do 36º Batalhão foram acionadas por volta das 2h10 para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Hortência Albuquerque Orlandino.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com lesões na face, ferimentos na região da cabeça e intenso sangramento.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que havia sido agredida pelo companheiro após ele chegar à residência do casal em aparente estado de embriaguez. Conforme o depoimento prestado aos policiais, o homem iniciou uma discussão e passou a desferir socos contra seu rosto. Em decorrência das agressões, ela caiu e sofreu um impacto na cabeça.

Diante da gravidade dos ferimentos, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Antena, onde permaneceu em observação médica e realizou exames, incluindo tomografia.

Enquanto a vítima recebia atendimento médico, policiais realizaram buscas na residência e em outros endereços relacionados ao suspeito. Inicialmente ele não foi localizado, mas posteriormente foi encontrado na casa da mãe.

O homem foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Após a análise dos fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

O acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça.